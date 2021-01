Chievo, Aglietti: "Siamo una buona squadra e stiamo facendo bene. Ma le corazzate sono altre"

Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Cittadella, recupero dalla 15^ giornata tracciando un bilancio del girone d'andata: “Ci sono stati tanti rinvii e tante gare ravvicinate che hanno reso la vita difficile a molte squadre. Domani cercheremo di fare la nostra gara contro il Cittadella anche se non è mai facile contro di loro. Vincere significherebbe continuare sulla buona strada e fare un balzo in classifica in vista del girone di ritorno. Turn over? Qualcosa bisognerà cambiare anche per questioni fisiologiche, ma la nostra filosofia è ben chiara e infatti la squadra finora ha retto soprattutto nel reparto offensivo dove non ci sono dei titolari fissi. Sarà importante recuperare energie sul piano mentale e ci sarà spazio per tutti e per questo mi aspetto che il gruppo risponda presente. - conclude Aglietti – Io non mi lamento degli assenti o di altre dinamiche, cerco di tirare fuori il meglio da quelli che ho a disposizione. Siamo una buona squadra, ma le corazzate sono altre, stiamo facendo bene con nove turni senza sconfitte e la miglior difesa della Serie B. Anche se non riuscissimo a ottenere i tre punti il girone d’andata resterebbe ottimo.