Chievo, prima di comprare bisognerà vendere: possono partire Semper e Garritano

Prima vendere poi comprare, questo il diktat in casa Chievo per questo mercato. Lo riporta il quotidiano veronese L'Arena, che spiega come sono in tanti in casa clivense con la valigia in mano: dal portiere Semper, che piace in A e in B, a Mogos, De Luca e anche Garritano, che interessa alla neopromossa Salernitana.