Chievo, si cambia in panchina. Aglietti: "ll club non può soddisfare il progetto cui ambisco"

"Al Chievo infine è arrivata la separazione da Alfredo Aglietti, che non ha accettato la proposta di rinnovo al ribasso e preferisce aspettare": così, quest'oggi, La Gazzetta dello Sport.

Che trova conferma in una lunga intervista che il tecnico ha rilasciato al quotidiano L'Arena. Non c'è ancora un annuncio ufficiale o una parola specifica, ma le dichiarazioni di Aglietti lasciano poco spazio a dubbi: "In questo momento diventa difficile per me parlare del futuro. Di sicuro io e il Chievo siamo più lontani rispetto alla settimana scorsa. Il Chievo deve pensare al bilancio, prima di tutto a vendere, e diventa difficile parlare di un progetto tecnico. Io non ho pretese economiche particolari ma l’aspetto tecnico è la prima cosa che valuto per prendere una decisione: in questo momento il progetto cui io ambisco il Chievo fa fatica a presentarlo. Quindi credo che sia giusto che sia io che loro ci guardiamo attorno. A prescindere da come andrà voglio ringraziare il presidente Campedelli e De Giorgis per avermi permesso di fare un anno e mezzo al Chievo. Dove mi sono trovato benissimo con tutti. L’idea di lasciare è una ferita al petto. Però il cuore mi dice di fare una cosa, la testa me ne suggerisce un’altra".