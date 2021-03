Chievo-Vicenza 1-2, le pagelle: Ciciretti in affanno, Giacomelli disegna calcio

Chievo-Vicenza 1-2

Marcatori: 10'pt Lanzafame, 27'pt Rigoni, 42'st Giaccherini (rigore)

Chievoverona

Semper 6,5 - Una grande parata su Lanzafame tiene a galla la sua squadra nel momento di maggiore difficoltà. Non è bastato.

Mogos 5 - Forse la partita di quest’anno in cui ha sofferto di più, contro uno scatenato Giacomelli. Stranamente impreciso anche quando deve crossare, macchia ulteriormente una prova insufficiente sbagliando un appoggio facile sulla propria trequarti. (Dal 30’st Bertagnoli sv).

Gigliotti 5 - Nel primo tempo va in affanno con tutto il quartetto difensivo, leggermente meglio nella ripresa ma sbaglia un gol praticamente fatto e rischia tanto con un intervento pericoloso in gamba tesa a metà campo.

Rigione 5,5 - Fa una fatica tremenda su Lanzafame nella prima mezz’ora, ma ha il merito di crescere progressivamente col passare dei minuti. Ottimo un salvataggio nel finale su Agazzi.

Renzetti 5,5 - Solita spinta, me meno precisione al momento del cross. Perde Zonta che gli sbuca alle spalle. Errore grave.

Obi 5,5 - Tanta corsa e un discreto secondo tempo, ma nella prima frazione di gioco soffre tanto e sembra sempre in ritardo.(Dal 30’st Giaccherini 6 - Freddo dal dischetto).

Palmiero 6 - Un’ora più che positiva, sfiora il gol su punizione ma Grandi gli dice di no. Cala nel finale.

Garritano 6 - Si propone continuamente, spaziando su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento. Manca la zampata finale quando entra in area di rigore.

Ciciretti 4,5 - Sembrano lontani anni luce i tempi in cui spadroneggiava a Benevento, anche ad Ascoli ed Empoli si è acceso ad intermittenza. Ha la grande chance dal primo minuto, ma non entra mai in partita .Da un suo errore nasce l’azione del raddoppio vicentino. (Dal 1’st Canotto 6 - Sempre nel vivo del gioco, ha una grande occasione per segnare ma viene ingannato da una deviazione di un compagno di squadra).

Margiotta 6 - Aveva fatto meglio di De Luca, eppure è rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Si presenta con una splendida conclusione dal limite, ci riprova anche al 40’ senza successo. (Dal 1’st Di Gaudio 6,5 - Quando entrerà in forma sarà un valore aggiunto fondamentale. Conquista un rigore con esperienza e sforna cross a ripetizione).

De Luca 5 - Finisce nella morsa dei difensori biancorossi e non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 20’st Djordjevic 5,5 - Evidentemente lontano dalla migliore condizione).

Vicenza

Grandi 7 - Partita super del portiere ospite, prodigioso dopo 2 minuti su Margiotta e altrettanto su Palmiero nella ripresa. Sicuro nelle uscite, intuisce il rigore di Giaccherini e per poco non lo neutralizza.

Bruscagin 6 - Svolge con grande diligenza il suo compito in fase difensiva, spinge di meno ma tiene a bada Renzetti. Soffre di più dopo l’ingresso di Di Gaudio.

Padella 6 - Quando la squadra va in affanno ci vuole tutta la sua esperienza per tenere la porta inviolata, almeno fino al rigore dell’1-2. Ci mette due volte il corpo su Garritano.

Cappelletti 7 - Sontuosa prova del centrale biancorosso, perfetto dall’inizio alla fine. Non soffre né la rapidità di De Luca, né la fisicità di Djordjevic.

Barlocco 6,5 - Gara autorevole sulla corsia di competenza, vince il duello con Ciciretti e Mogos e merita la sufficienza piena.

Zonta 5,5 - Prende un giallo evitabile, poi ha una buona occasione di testa da posizione favorevole ma non colpisce il pallone. Altalenante. (Dal 40’st Agazzi 5 - Non è entrato benissimo e 10 minuti bastano per prendere un voto basso. Prima, in situazione di tre contro uno, sbaglia un passaggio semplice. Da lì nasce l’azione del gol clivense. Poi becca un giallo e ne rischia un altro per intervento in ritardo su Gigliotti).

Pontisso 6 - Corre talmente tanto che, a volte, ci può stare perda lucidità al momento del passaggio. Sembra esausto, ma Di Carlo lo invoglia a stringere i denti e a restare in campo. Lo fa e anche bene. Meraviglioso un lancio di trenta metri per Zonta.

Rigoni 6,5 - Il classico gol dell’ex con un inserimento perfetto, una sorta di rigore in movimento. (Dal 15’st Cinelli 6 - Il Vicenza fa fatica sulle seconde palle e il mister lo inserisce piazzandolo a ridosso dell’area di rigore. Una mossa efficace).

Vandeputte 5,5 - Si vede a sprazzi, in alcune fasi sembra quasi avulso dal gioco. Nell’uno contro uno non è particolarmente performante, giusto il cambio. (Dal 40’st Gori sv).

Lanzafame 7 - Il suo primo tempo è da manuale del calcio, da solo tiene in apprensione tutta la difesa del Chievo. Segna, sfiora il raddoppio, crea lo spazio per la rete dello 0-2 e avvia un contropiede potenzialmente letale. (Dal 15’st Longo 5,5 - E’ vero che entra nel momento peggiore per la sua squadra, ma doveva garantire maggior possesso palla nella metà campo del Chievo. Fa fatica e, insieme ad Agazzi, spreca una ripartenza in tre contro uno).

Giacomelli 7,5 - Una gara capolavoro per un calciatore che sta disputando un girone di ritorno superlativo. Due assist e Mogos in difficoltà come non si era mai visto quest’anno. (Dal 30’st Valentini sv).