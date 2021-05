ChievoVerona, Aglietti in bilico. Settimana prossimo incontro con la società

La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Alfredo Aglietti. Il tecnico è in scadenza di contratto con il ChievoVerona che ancora non ha preso una decisione sul futuro e solo nei prossimi giorni ci sarà un incontro con il dirigente Giorgio De Giorgis per decidere se continuare o meno. Lo riferisce L'Arena spiegando che la società, oltre a parlare della linea societaria e delle possibili mosse sul mercato - che sarà al ribasso come spiegato dallo stesso De Giorgis nei giorni scorsi - chiederà al tecnico di abbassarsi leggermente l'ingaggio per rinnovare. La priorità del Chievo è quella di andare avanti con Aglietti che al momento non ha grandi richieste a esclusione di qualche timido interessa da parte di SPAL e Reggina, dove però potrebbero restare Rastelli e Baroni.