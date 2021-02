ChievoVerona-Monza, le formazioni ufficiali: De Luca-Margiotta sfidano Balotellli

Al via alle 16:00 il sesto confronto odierno della 24^ giornata del campionato di B: al "Bentegodi" sfida di alta classifica tra ChievoVerona e Monza

Sul versante locale, pochi dubbi per Aglietti, che a centrocampo preferisce Ciciretti a Canotto, mentre in avanti, con il ritorno di De Luca titolare, il ballottaggio viene vinto da Margiotta, che supera la concorrenza di Fabbro e Djordjevic. Sul versante Monza, qualche variazione in difesa, mentre in avanti tridente pesante con D'Alessandro, Balotelli e Mota Carvalho titolari.

Le formazioni ufficiali:

CHIEVOVERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Cotali; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; D'Alessandro, Balotelli, Mota Carvalho.