Ufficiale Cittadella, dopo l'esordio ecco la firma. Primo contratto da professionista per Djibril

"Dopo la gioia del debutto in B nell’ultima a Cremona arriva anche il primo contratto da professionista per Akim Djibril": con questo post pubblicato a mezzo social, il Cittadella annuncia il primo contratto da professionista per il classe 2006, che vanta un passato anche tra le giovanili dell'Inter.