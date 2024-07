Ufficiale Cittadella, ecco il dopo Pittarello: arriva l'ex SPAL Rabbi per rinforzare l'attacco

Dopo l’addio alla SPAL, in cui ha collezionato 57 presenze con cinque reti fra Serie B e Serie C in due stagioni, per l’attaccante Simone Rabbi c’è l’approdo in cadetteria. Il classe 2001, che aveva risolto il suo contratto con gli estensi nei giorni scorsi, ha infatti firmato con il Cittadella.

Lo riferisce il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato e ora si attende il comunicato del club veneto per conoscere i dettagli del suo contratto e per quanti anni si è legato alla società. Rabbi andrà dunque a prendere il posto di quel Filippo Pittarello ceduto al Catanzaro.

Rabbi in passato ha vestito anche le maglie del Piacenza, 47 presenze e cinque gol nella Serie C nel 2021/22, e quella del Bologna dove è cresciuto con cui ha esordito anche in Serie A giocando quattro gare, mentre con la Primavera ha segnato 18 reti in 62 presenze.

Queste le parole del direttore generale Stefano Marchetti rilasciate ieri a Il Gazzettino relative al mercato del Cittadella: “La rosa dovrà essere completata, ci manca qualcosa e arriverà. Mi auguro al più presto, ma le trattative non dipendono solo da me anche se spero che al momento giusto il Cittadella possa presentarsi al completo. Ho in mente qualcosa per l’attacco e per sostituire Pittarello, ci vuole il tempo per fare maturare ogni cosa. Non sarà oggi né domani ma ci arriveremo”.