Cittadella, Gargiulo non si fida della SPAL: “Hanno cambiato mister, ci sono tante incognite”

“La SPAL ha appena cambiato allenatore, le incognite saranno ancora di più e ogni giocatore vorrà dare il massimo per mettersi in mostra di fronte al nuovo mister. Sarà una partita difficilissima”. Così il centrocampista del Cittadella Mario Gargiulo ha parlato al Gazzettino della sfida play off contro gli estensi soffermandosi poi sul nuovo ruolo: “La nuova veste di trequartista non mi dispiace affatto, anzi. Posso dare profondità alla manovra, dare una mano agli attaccanti e servire in fase difensiva, arretrando sulla linea dei centrocampisti”.