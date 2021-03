Cittadella, Marchetti: "Periodo devastante per noi, ma con l'Empoli ho visto segnali di ripresa"

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha parlato ai microfoni di Telechiara del difficile momento della squadra che però nell’ultimo turno ha pareggiato con la capolista Empoli: “Il punto conquistato nell’ultimo turno è stato importantissimo, soprattutto per come è venuto. Ho visto segnali di ripresa da parte della squadra dopo aver vissuto un periodo devastante. Siamo gli unici che hanno sempre giocato, anche con metà squadra positiva al Covid-19 e l’appannamento fisico, per noi poco usuale, ci ha messo in difficoltà. Ora ci sono tre partite molto importanti, ma poi avremo 10 giorni di stacco che diventeranno fondamentali per recuperare al meglio”.