Cittadella, nei prossimi giorni incontro Venturato-Marchetti per decidere se continuare

Riflessioni in corso in casa Cittadella dopo la mancata promozione in Serie A al termine dei play off. Dopo sei stagioni - con una promozione in Serie B, cinque play off e due finali perse – il tecnico Roberto Venturato starebbe infatti pensando a un futuro in un’altra piazza (come in parte ammesso nel corso della cena di squadra) nonostante un altro anno di contratto con il club veneto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con il direttore generale Marchetti per valutare tutte le opzioni e capire se c’è ancora la forza di andare avanti in questa avventura o è meglio che le strade si separino dopo uno dei capitoli più esaltanti della storia recente del Cittadella.