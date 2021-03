Cittadella, rammarico Venturato: "Peccato per il palo preso a tempo quasi scaduto"

Queste le dichiarazioni di Roberto Venturato dopo Cittadella-Salernitana: “Siamo stati particolarmente sfortunati nel secondo tempo e soprattutto nel finale. Un peccato non aver vinto perché sarebbe stato un bel segnale vincere nel finale, ma purtroppo la palla non è entrata. Anche nel primo tempo abbiamo avuto due belle occasioni con Baldini e Ogunseye. Per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo avremmo meritato i tre punti. E’ l’ennesima partita in cui avremmo meritato di fare qualcosa in più. Siamo in credito con la fortuna, giocando come stasera possiamo giocarcela con tutti. Accettiamo il risultato, ma c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. La Spal? Al di là delle problematiche dei nostri avversari dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi. Ghiringhelli? Ha sentito un problema muscolare, speriamo di recuperarlo per sabato. Sicuramente la prossima è una partita molto importante, dopo la sosta avremo la possibilità di recuperare qualcuno degli infortunati e potremo avere un supporto importante dal punto di vista fisico e mentale”.