Cittadella-Salernitana, formazioni ufficiali: Ogunseye unica punta, tandem per i campani

vedi letture

Seconda sfida consecutiva tra le mura amiche per il Cittadella, che alle 19:00, in occasione della 29^ giornata del campionato di Serie B, affronterà la Salernitana.

Sul versante ospite, è Bogdan a sostituire l'infortunato Aya, mentre in mezzo, con Capezzi che riprende il proprio posto in mediana, tornano Jaroszynski e Casasola sulle fasce; in avanti spazio a Gondo e a Djuric. Sul fronte Cittadella, Ogunseye unica punta, supportato sulla trequarti da Baldini e Gargiulo.

Le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, D'Urso; Baldini, Gargiulo; Ogunseye.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Jaroszynski, Capezzi, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Gondo, Djuric.