Cittadella, Venturato: "Abbiamo rischiato di vincere. Meritavamo anche noi la Serie A"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ai microfoni della Rai ha parlato del pareggio col Venezia che ha premiato i lagunari: “Abbiamo rischiato davvero di vincere la partita, abbiamo fatto una prestazione importante e faccio i miei complimenti ai ragazzi. Meritavamo anche noi di coronare il sogno della Serie A. Ci è mancato poco, ci resta tanta amarezza per quanto abbiamo fatto durante tutto l’anno, ma facciamo i complimenti al Venezia per questo successo. La cittadina di 20mila abitanti non deve essere un limite per andare nella massima serie, questa è una realtà che meriterebbe il salto di categoria e ci dispiace che anche quest’anno non sia andata bene. - conclude Venturato – Se guardiamo in queste due gare meritavamo qualcosa in più noi. L’unico segreto è il lavoro, la passione e una società che sa creare gruppi di giocatori che hanno valore e sanno esprimersi al massimo”.