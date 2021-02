Cittadella, Venturato: "Dobbiamo migliorare sottoporta. Domani gara determinante"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pordenone: “Sotto l’aspetto della voglia e della determinazione la prestazione non è mai mancata, anche se magari a volte non siamo riusciti a interpretare bene la gara. Ci manca un po' di cinismo sottoporta e dobbiamo migliorare in fase realizzativa. Beretta? Viene da un periodo non felice della sua carriera, ma crediamo fortemente nelle sue qualità. Tavernelli ha avuto un piccolo problema durante la rifinitura, adesso dovrò verificarlo bene per capire come sta. - continua Venturato parlando dell’avversario come riporta Trivenetogoal.it– Il Pordenone ha cambiato diversi giocatori, ma esprime un buon calcio, i nostri sistemi di gioco sono simili, ma ci sono anche delle peculiarità che ci differenziano. La partita di domani sarà molto importante e determinerà diverse cose nella parte alta di classifica”.

Sono 21 i convocati per la sfida contro il Pordenone. Assenti Vita (lesione ai flessori coscia sinistra in via di guarigione), Iori (fastidio al cavo popliteo sinistro) e Tavernellli (problema muscolare alla schiena). Rientra dopo il turno di squalifica Ghiringhelli. Questa la lista completa:

Portieri: Maniero, Kastrati

Difensori: Perticone, Benedetti, Adorni, Camigliano, Frare, Donnarumma, Ghiringhelli, Cassandro

Centrocampisti: Proia, D’Urso, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Ogunseye, Baldini.