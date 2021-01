Cittadella, Venturato: "Il Venezia non si snaturerà. Vincerà chi ha maggiori motivazioni"

vedi letture

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato in vista della sfida contro il Venezia ha parlato in conferenza stampa: “Andiamo a giocare contro una squadra che ha dimostrato il suo valore e che ha le sue idee e abbiamo preparato la gara con grande attenzione. Sono sicuro che proveranno a giocare come al solito, che non si snatureranno e mi aspetto una sfida in cui prevarrà chi avrà maggiori motivazioni. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Sono tutti a disposizione, non ho problemi da questo punto di vista e in più è arrivato anche Baldini che è un giocatore che ha caratteristiche importanti, può giocare sia da mezzala sia da trequartista come Vita. Dopo un mese molto intenso, pur avendo la partita al sabato, ho preferito dare un giorno di riposo in più. Tante partite ravvicinate una dietro l’altra mi hanno convinto a cercare di preservare le energie”.