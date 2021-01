Cittadella, Venturato: "Preso gol su due ingenuità, il pareggio era più giusto"

Le parole di Venturato dopo Chievo-Cittadella 2-1.

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato al termine del match perso per 2-1 sul campo del Chievo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it: “Abbiamo commesso due ingenuità che ci sono costate la partita, dobbiamo saper interpretare meglio queste situazioni. Andare sotto nel calcio ci sta, recuperare le partite dobbiamo imparare a farlo. Queste due partite ci devono insegnare molto. Mi dispiace molto perché abbiamo fatto una prestazione importante e non meritavamo la sconfitta, ma dobbiamo accettarla. Abbiamo avuto due occasioni importanti con Cissé e D’Urso, il pareggio era il risultato più giusto. Baldini sa fare la mezzala e anche il trequartista, ho cercato di avere più rapidità per portare il risultato da un’altra parte. Vita? Non sappiamo ancora, ma sicuramente non è un infortunio banale o di poco conto”.