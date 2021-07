Como, Scaglia si presenta: "Questo club mi ha voluto fortemente. Pronto a ripagare la fiducia"

“Sono veramente felice di poter iniziare questa nuova esperienza, il Como mi ha voluto fortemente, dimostrando di avere grande fiducia in me e io sono pronto a ripagarla". Queste le prime parole del neo difensore lariano Filippo Scaglia ai microfoni del sito ufficiale del club: "La Serie B non è un campionato facile e fare pronostici non è semplice, avere una società solida e un gruppo sano però è spesso la determinante principale. A Como ho trovato ambizione e programmazione, due elementi fondamentali per fare bene”.