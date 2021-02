Cosenza, Corsi: "Meritavamo di pareggiare, sotto con il derby con la Reggina"

Le parole di Corsi dopo Cittadella-Cosenza 1-1.

Il capitano del Cosenza Angelo Corsi, autore del gol dell’1-1 contro il Cittadella negli istanti finali del match, ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Hai scelto il giorno migliore per segnare il primo gol in Serie B.

“Sì, è arrivato in un momento importante e cioè alla fine. L’importante era fare punti. Abbiamo regalato un tempo: ci aspettavamo un Cittadella aggressivo, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Il mister è stato bravo a cambiare modulo nel secondo tempo, per attaccare di più la profondità e abbiamo fatto una buona pressione. Penso che il gol sia il risultato di un secondo tempo giocato bene”.

Pensi che il 3-5-2 lo possiate utilizzare anche dall’inizio?

“Sia io che il mister pensiamo che i moduli sono solo numeri. Dobbiamo muoverci bene e attaccare gli spazi con i tempi giusti: quando lo facciamo bene il modulo conta poco, mentre quando non lo facciamo andiamo in difficoltà. Il Cittadella ci ha messo in difficoltà nel primo tempo: è un’ottima squadra e guidata da 4 anni dallo stesso allenatore”.

Sul gol ti sei trovato al posto giusto al momento giusto.

“Sciaudone aveva la palla al limite dell’area e ha premiato la mia sovrapposizione: quelle sono cose che alleni in settimana. Fortunatamente è arrivata la palla a me alla fine: non meritavamo di perdere per il secondo tempo che abbiamo fatto e penso che il risultato sia giusto. Dobbiamo continuare a fare punti, perché quest’anno la lotta salvezza è dura”.

Un punto importante, anche perché è il quinto risultato utile consecutivo.

“Siamo in striscia positiva, anche se delle volte si dice che è meglio fare una vittoria che due pareggi e una sconfitta. Dando continuità si mette a frutto il lavoro durante la settimana, soprattutto in questi tempi in cui non c’è pubblico e la partita è sentita diversamente. Buona striscia, ma dobbiamo tornare a vincere in casa. Sicuramente ci mancano i nostri tifosi, ma dobbiamo tornare a fare punti”.

Arrivate carichi al derby: sarà una partita diversa dalle altre?

“Sicuramente, a Cosenza è il secondo derby più sentito. Dobbiamo pensare innanzitutto a preparare bene la partita, perché loro con il cambio di allenatore si sono risistemati e hanno fatto risultati importanti. Sarà una partita bella da vedere, con un’emotività diversa oltre ai punti in palio”.

A chi lo dedichi il gol?

“Alla mia compagna, a mio figlio che è nato da qualche settimana e alla città di Cosenza”.