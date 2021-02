Cosenza, Occhiuzzi: "Dobbiamo prendere prima lo schiaffo per reagire"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, come riportato da tuttoreggina ha analizzato così la sfida contro la Reggina. "Il primo quarto d'ora nostro mi dà fastidio, è stata colpa mia, abbiamo subito analizzato con lo staff. Ho l'impressione che dobbiamo prendere lo schiaffo prima di reagire. Il punto è buono, c'era tanta voglia di riprendere la gara e andare a vincerla. Se continuava altri dieci minuti potevamo vincerla. Sul 2-0 i ragazzi non hanno perso la testa e abbiamo continuato a giocare come volevamo, abbiamo cercato il fraseggio, questo è stato importante. Sembra un pò un'incompiuta e alla fine non riusciamo a vincere in casa, ma era importante non perdere il derby e questo è un segnale importante".