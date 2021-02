Cosenza, Occhiuzzi: "Ho lavorato sulla testa dei ragazzi. A Lecce attenzione ai dettagli"

Vigilia di gara per il Cosenza, che domani, in occasione della 24^ giornata del campionato di B, farà visita al Lecce. In merito alla partita, questo il commento di mister Roberto Occhiuzzi: "Aver sempre subito prima di reagire e questo mi ha un po' dato fastidio, abbiamo lavorato molto su questo aspetto perché si deve stare attentissimi ai dettagli, che fanno la differenza. A Lecce giocheremo con la nostra identità, siamo quelli che siamo ed è giusto metter dentro le nostre caratteristiche, ma chiaro che, come ho detto, serve più attenzione: alle volte siamo presi troppo dal voler costruire, ma i problemini sono sempre dietro l'angolo, quindi occorre star vigili. Modulo? Sono altre le situazioni, soprattutto nel girone di ritorno dove ci conosciamo tutte. Gli episodi e i duelli fanno semmai la differenza".

Il tecnico non si sbilancia però sulla formazione: "Le valutazioni sono tante, oggi nella rifinitura valuterò chi scenderà in campo domani. L'importante è che siano tutti pronti e che mettano in campo il cuore che finora si è visto: l'unione fa la forza, il risultato si raggiunge con l'unità di intenti, con il gioco condiviso da tutti e con l'attaccamento alla causa. Questo ai ragazzi non è mai mancato, mentalmente li ho messi molto sotto torchio".

Conclude poi: "La chiave è da cercare in casa nostra, mi rifaccio al discorso mentale. Io pretendo da loro, e pretendere vuol dire stimare: dobbiamo sempre guardare in avanti, quella è la vera forza. Ai ragazzi si può rimproverare proprio poco".