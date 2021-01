Cosenza, Occhiuzzi: "I rinforzi arriveranno. Ma in settimana ho pensato solo al Monza"

In vista della sfida contro il Monza il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: “Siamo consapevoli di andare ad affrontare una squadra che è forte, abbiamo il nostro modo di giocare, affrontare le gare e non lo tradiremo. L’attenzione è sempre uguale chiunque sia l’avversario. Di certo abbiamo lavorato al meglio questa partita. Il direttore sta facendo un ottimo lavoro, i rinforzi arriveranno, ma in questa settimana ho pensato esclusivamente a preparare la sfida contro una squadra forte. - continua Occhiuzzi – Sapete benissimo qual è la posizione di Tremolada, quella di trequartista puro e ben si adatta al nostro tipo di gioco. Baez è molto duttile e a me piace molto ruotare i tre giocatori offensivi anche giocando con un trequartista come Bahlouli o Tremolada l’occupazione dello spazio resta la stessa”.