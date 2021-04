Cosenza, Occhiuzzi nell'occhio del ciclone: ecco le possibili alternative in caso di esonero

vedi letture

Fino a ieri non sembrava essere particolarmente in discussione, ma il day after potrebbe rivelare brutte sorprese: il ko di Pisa potrebbe infatti costare caro al tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi, stando almeno a quanto riferisce tifocosenza.it.

Che annuncia anche i nomi dei possibili sostituti: in caso di ribaltone in panchina, ballottaggio tra Massimo Drago e Alessandro Calori.