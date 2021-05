Cosenza, spunta Saladini per il dopo Guarascio. È già presidente della Vigor Lamezia

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio potrebbe lasciare il club dopo la retrocessione in Serie C. Per la sua sostituzione, come riporta Cosenzachannel si starebbe facendo il nome di Felice Saladini, imprenditore lombardo che è già proprietario della Vigor Lamezia in Eccellenza dove ha messo a capo dell’area tecnica un dirigente esperto come Gabriele Martino, ex di Lazio e Reggina. In passato il nome di Saladini era stato accostato all’Arezzo assieme ad Alessandro Gaucci.