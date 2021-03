Cosenza, Tiritiello squalificato per una bestemmia: "Un'ingiustizia, saranno 10 anni che non le dico"

Il difensore del Cosenza Andrea Tiritiello, squalificato per una giornata per un’espressione blasfema, non ha preso bene l’esito del ricorso contro lo stop – che è stato respinto – e tramite una stories di Instagram si sfoga contro quella che considera essere un’ingiustizia: “Punito e accusato per qualcosa che non ho fatto e non sono. Un’ingiustizia vera e propria. - si legge sui social - Ps. Saranno dieci anni che non dico una bestemmia”.