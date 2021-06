Cosenza, Trocini si allontana. Confusione e ambiente hanno fatto sorgere dubbi al tecnico

vedi letture

Dopo la retrocessione in Serie C in casa Cosenza si continua a navigare in alto mare con la proprietà che da un lato continua a sondare dirigenti e allenatori per la prossima stagione e dall’altra allontana le pressioni della piazza affinché passi la mano. Una situazione di incertezza che non aiuta nelle scelte e rischia di allontanare i profili seguiti. Se per il ruolo di direttore sportivo la candidatura di Aladino Valoti resta sempre viva, per quanto riguarda l’allenatore le cose si fanno più complicata.

Nei giorni scorsi Bruno Trocini sembrava a un passo dall’accordo per sostituire Occhiuzzi sulla panchina, ma l’annuncio continua a non arrivare con il tecnico che – come riferisce Tifocosenza.it - avrebbe spiegato a chiare lettere alla dirigenza che in questa situazione non se la sente di guidare la squadra della sua città. Troppe le incertezze e le difficoltà a livello ambientale, con la piazza che ha totalmente rotto con Guarascio, oltre al fatto che il tecnico potrebbe trovarsi a lavorare con un direttore sportivo che non lo ha scelto e magari aveva altre idee per la panchina.