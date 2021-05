Cosenza, viaggio turbolento verso Empoli. Ma nessuna lite fra un dirigente e il capotreno

Pomeriggio caotico in casa Cosenza durante il trasferimento a Empoli dove domani la squadra scenderà in campo contro la capolista. Secondo quanto riferito dall'edizione on line de Il Mattino infatti la squadra rossoblù avrebbe subito un ritardo di mezz'ora nel viaggio sul Frecciarossa verso Firenze a causa di una discussione fra un dirigente della squadra e il capotreno causata dalla mascherina abbassata da parte del primo col capotreno che avrebbe intimato al dirigente di scendere dal treno e l'allenatore Occhiuzzi che avrebbe preso le difese minacciando di far scendere tutta la squadra bloccando il campionato di Serie B. Una versione che ha portato il club calabrese a far circolare una nota di chiarimento, come riportato da Cosenzachannel.it, in cui si legge che “non c'è stato alcun problema, né Occhiuzzi ha minacciato di far saltare il campionato. Si è trattato di una semplice discussione fra il capotreno e un dirigente che alla stazione di Napoli è sceso dalla carrozza per parlare di alcune questioni organizzative”.