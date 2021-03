Cosenza-Vicenza 1-1, le pagelle: Carretta trascinatore, bocciati Cappelletti e Giacomelli

vedi letture

Cosenza-Vicenza 1-1

Marcatori: 8' Gliozzi, 51' Valentini.

COSENZA

Falcone 7 – Sempre reattivo e sicuro nelle uscite. Para un rigore a Giacomelli e conferma uno dei suoi più grandi punti di forza. Incolpevole sulla rete di Valentini.

Antzoulas 5,5 – Non commette errori evidenti, ma è ancora troppo insicuro in certe dinamiche di gioco. È giovane, crescerà. (dal

45’ Tiritiello 6,5 – Entra e rinforza il reparto arretrato dando maggiore fisicità ed esperienza.).

Ingrosso 6,5 – Guida bene la difesa e non concede spazi a Lanzafame. Nel secondo tempo è quasi spettatore non pagante.

Legittimo 6,5 – Se Vandeputte non la vede praticamente mai, il merito è soprattutto suo.

Gerbo 6 – Spinge molto sulla corsia destra, anche se non sempre preciso. Commette un’ingenuità stendendo Lanzafame in area, ma la buona prestazione rimane. (dal 68’ Corsi 6 – Prosegue il lavoro svolto dal compagno, spingendo sulla destra.).

Kone 7 – Un motorino. Gara di quantità la sua. Corre per tre e tutta la squadra ne beneficia.

Sciaudone 6,5 – Mai bello da vedere ma cerca sempre di buttarsi in area avversaria, per creare occasioni da rete.

Vera 5,5 – Troppo timido sulla corsia mancina, poteva fare decisamente meglio. (dal 61’ Crecco 6 – Oggi per lui praticamente solo mansioni offensive, deve rifornire meglio i compagni.).

Bahlouli 5 – Il peggiore dei suoi. Ha grandi qualità ma non le mette mai in mostra. Deludente. (dal 61’ Tremolada 6,5 – È lui il titolare e si vede. È il rifinitore per eccellenza. Il Cosenza non può fare a meno di lui e delle sue pennellate.).

Carretta 7 – Dà l’anima e lotta contro la retroguardia ospite. Nella prima frazione quasi tutte le azioni offensive del Cosenza passavano da lui. Regala l’assist per il gol di Gliozzi. (dal 74’ Trotta s.v.).

Gliozzi 6,5 – In area c’è sempre. Deve far valere maggiormente la sua fisicità. Realizza una rete da bomber vero.

VICENZA

Grandi 6 – Sicuro quando chiamato in causa. Non ha colpe sulla rete firmata da Gliozzi, causata anche da una deviazione della retroguardia biancorossa.

Cappelletti 5 – Spesso in ritardo e nervoso. Riesce a prendere due gialli in nove minuti, lasciando i suoi compagni in dieci.

Padella 7 – Il Vicenza, causa inferiorità numerica, per buona parte del secondo tempo non supera la metà campo e tocca a lui prendere per mano la squadra. Non si scompone mai e vince quasi tutti i duelli aerei.

Valentini 7 – Lui e Padella oggi formavano la coppia perfetta. Non era facile gestire l’inferiorità per così tanto tempo. Firma il pareggio biancorosso e regala un punto alla sua squadra.

Barlocco 5,5 – Carretta sfonda troppo spesso sul suo lato e fatica a contenerlo per tutta la prima frazione. (dal 61’ Beruatto 6,5 – Entra bene. Attento e concentrato, limita al meglio le avanzate di Corsi.).

Zonta 5,5 – Doveva dare il cambio di passo, ma non prende quasi mai l’iniziativa.

Pontisso 6,5 – Scherma la difesa e non perde di vista Bahlouli. (dal 77’ Rigoni s.v.).

Cinelli 6 – Corre tanto ma non strappa mai. Doveva supportare meglio il reparto avanzato.

Vandeputte 5 – Si annulla da solo. Inesistente per quasi tutto il match. (dal 77’ Nalini s.v.).

Lanzafame 5,5 – Con la sua esperienza e le sue qualità dovrebbe trascinare i suoi. Guadagna il calcio di rigore ma rimane la sua prestazione opaca. (dal 77’ Gori s.v.).

Giacomelli 5 – Si muove tanto ma è spesso poco lucido quando deve rifinire. Sul calcio di rigore si fa ipnotizzare da Falcone. (dal 61’ Bruscagin 6,5 – Prende il posto lasciato dall’espulso Cappelletti. Contiene le avanzate di Crecco.).