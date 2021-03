Cosenza-Vicenza, le formazioni ufficiali: tridente offensivo per i veneti, tandem per i lupi

Al via alle 17:00 il match della 29^ giornata di Serie B tra Cosenza e Vicenza, che si affronteranno al "San Vito-Marulla".

Tra i padroni di casa, con Legittimo confermato, le altre due maglie sono vinte da Antzoulas e Ingrosso, reduci dall'ottima prestazione di Salerno, mentre in avanti sono Carretta e Gliozzi i prescelti; turno di riposo a Tremolada, sulla trequarti va Bahlouli. Sul fronte ospite, con la squadra guidata da Valigi per la squalifica di Di Carlo, nessuna grossa novità: come già annunciato dal mister, Vandeputte e Lanzafame sono i due a sostegno di Giacomelli; tra i pali nuova conferma per Grandi.

Le formazioni ufficiali:

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Ingrosso, Legittimo; Gerbo, Sciaudone, Kone, Vera; Bahlouli; Carretta, Gliozzi

VICENZA (4-3-3): Grandi; Cappelletti, Padella, Valentini, Barlocco; Zonta, Pontisso, Cinelli; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli.