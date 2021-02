Cremonese, Ciofani: "Grande reazione allo svantaggio, col Frosinone gara speciale"

Le parole di Ciofani dopo Brescia-Cremonese 1-2.

L’attaccante della Cremonese Daniel Ciofani, autore della doppietta decisiva contro il Brescia, ha commentato il successo sulle rondinelle ai microfoni di Dazn.

Buon primo tempo, ma poi è arrivato lo svantaggio: quanto è difficile reagire ad una situazione del genere?

“Quando sei in questa posizione di classifica, tutte le palle sono importanti. Andando in svantaggio fuori casa in un derby non è semplice reagire, anche perché avevamo avuto tante occasioni mentre l’oro avevano fatto solo l’azione del gol. Ci siamo detti di continuare così e poi il rigore e l’uno-due ci hanno portato a questa vittoria”.

Pecchia ti chiamava dal primo all’ultimo minuto: cosa ti diceva?

“Soprattutto di non mollare dopo il vantaggio, anche se nel finale avevo i crampi. Dovevamo curare la fase difensiva, poi a me chiede i gol e dal suo arrivo ne ho fatti tanti”.

La prossima sarà contro il Frosinone: quanto è importante provare a dare un po’ di continuità?

“E’ importantissimo. Per me non sarà una partita come le altre, ho lasciato il cuore a Frosinone. Noi però abbiamo assolutamente bisogno dei tre punti, dobbiamo proseguire su questa scia soprattutto sotto l’aspetto del gioco, perché i risultati ne sono una logica conseguenza”.

Sei sempre emozionato quando parli del Frosinone: come la vivrai questa settimana?

“Non è la prima che gioco contro di loro, quindi l’emozione della prima volta è un po’ superata. Però sarà sempre un’emozione particolare, perché a Frosinone ho trascorso i migliori anni della mia vita e della mia carriera. Ho fatto cose importanti e ho lasciato tanti amici. Sarà sempre una partita particolare”.

A livello di gioco, cosa vi ha portato questo allenatore?

“E’ antipatico fare paragone con gli allenatori precedenti. Posso dire che il mister ci chiede di provare a giocare quando è possibile, con giocate semplici e muovendoci tutti. Oggi siamo riusciti a fare gol e poi a farne un altro, come lui ci chiede spesso, e la partita l’abbiamo vinta”.