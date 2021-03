Cremonese, nota del club: positività al Covid-19 per un atleta del gruppo squadra

Si fa sempre più improbabile la disputa di Empoli-Cremonese venerdì prossimo. Dopo le positività in seno al collettivo toscano ne è emersa una anche all'interno del gruppo squadra grigiorossi, comunicata dalla stessa società con la nota seguente:

U.S. Cremonese comunica che durante una i controlli effettuati nella giornata di domenica è stata evidenziata la positività al Covid-19 di un atleta del gruppo squadra. Il calciatore è stato isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali. In ottemperanza alla normativa in materia e al protocollo in vigore, su indicazione dell’ATS di Cremona, il gruppo squadra ha iniziato l’isolamento fiduciario con la possibilità, per tutti i negativi ai controlli, di svolgere la regolare attività di allenamento.