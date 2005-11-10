Ufficiale Cremonese, Pavesi prolunga il contratto fino al 2030. E va in prestito alla Pergolettese

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pergolettese "dà il benvenuto a Davide Pavesi, difensore mancino classe 2008, che arriva in prestito dalla Cremonese.

Cresciuto tra Pizzighettone e il settore giovanile grigiorosso, ha collezionato oltre 50 presenze con la Primavera 1 della Cremonese e ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana U17 e U18, partecipando al Campionato Europeo di categoria. Un giovane di talento, pronto a vivere la sua prima esperienza tra i professionisti con i nostri colori.

Benvenuto Davide e in bocca al lupo per questa nuova avventura!".

Ha fatto seguito anche il comunicato della compagine grigiorossa, che ha anche annunciato il rinnovo del giocatore: "U.S. Cremonese comunica che Davide Pavesi è stato trasferito a titolo temporaneo alla società U.S. Pergolettese 1932. Contestualmente, la società ha raggiunto l’accordo con il difensore classe 2008 per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030.

Cresciuto nel Settore Giovanile grigiorosso, che ha frequentato per ben nove stagioni, Pavesi è pronto ad affrontare la sua prima esperienza tra i Professionisti".