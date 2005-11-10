Ufficiale Carpi, rinnovo biennale anche per Cecotti: "Uno stimolo ulteriore a dare il massimo"

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi si dice "lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Tommaso Cecotti.

“Ceco”, laterale classe 2005, con all’attivo 76 presenze in biancorosso, si appresta a proseguire la sua avventura con la maglia del Carpi, dopo aver sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2028".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole dopo la firma sul rinnovo contrattuale: “Sono molto felice di prolungare ulteriormente il mio percorso con il Carpi. Ringrazio il Presidente, il Direttore Generale e tutta la Società per la fiducia che continuano a dimostrarmi: per me è motivo di grande orgoglio. Il rinnovo rappresenta uno stimolo ulteriore a dare il massimo. Voglio continuare a crescere, migliorarmi ogni giorno e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".