Ufficiale L'Hellas pesca in D per il colpo sulla fascia: dalla Pistoiese arriva a titolo definitivo Costa Pisani

Salto in Serie B per il promettente terzino Davide Costa Pisani, che dopo una sola stagione saluta la Pistoiese per approdare a titolo definitivo all'Hellas Verona.

A dar conto dell'avvenuta operazione, proprio il club toscano, mediante il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"La FC Pistoiese comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Davide Costa Pisani. Arrivato in arancione nell’estate del 2025 grazie alla lungimirante intuizione del Direttore Massimo Taibi, Davide si è immediatamente distinto per qualità tecniche, personalità e dedizione al lavoro. Durante la sua esperienza con la maglia della Pistoiese ha proseguito con continuità il proprio percorso di crescita, mettendosi in mostra con prestazioni di assoluto livello che gli sono valse l’attenzione di un club prestigioso come l’Hellas Verona.

La Società desidera ringraziare Davide Costa Pisani per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati durante la sua esperienza in arancione, e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera in un club prestigioso come l’Hellas Verona".