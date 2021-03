Cremonese, Pecchia: "Con l'Ascoli sfida di nervi: vincerà chi ne avrà di più". I convocati

In rampa di lancio la Cremonese, che con la vittoria sull'Entella si è portata +7 dalla zona playout. Ma mister Fabio Pecchia, quando siamo alla vigilia di un altro scontro diretto con l'Ascoli, predica calma: "Non mi piace parlare di queste cose, io devo pensare a cosa dobbiamo fare, è troppo presto per fare bilanci. Abbiamo una sfida importante, l'Ascoli ha grande qualità e giocatori forti, sarà una partita di nervi: chi ne avrà di più vincerà. Quindi testa solo a quello, siamo sulla strada giusta: poi quello che è stato ci deve servire, ma c'è da migliorare. Io voglio una rosa più forte, più competitiva e più completa, affinché possa fare scelte diverse così da far recuperare più energie ai giocatori".

Sulla classifica, circa poi la quota salvezza, ribadisce: "Fatico a far calcoli, noi dobbiamo solo pensare all'Ascoli. Poi il resto lo lascio ai matematici e a chi sa fare pronostici. Io voglio solo prove di maturità da parte dei miei".

Nota conclusiva sulla squadra: "Abbiamo più di 24 ore per valutare la formazione, Crescenzi vorremmo vederlo quanto prima in campo ma tre mesi di inattività pesano sulla condizione psico-fisica del ragazzo. Terranova ha fatto una gran bella settimana, ha la maturità e la consapevolezza del proprio fisico, parleremo e faremo una scelta insieme".

Spazio quindi all'elenco convocati, dove non figurano Alfonso, Coccolo, Fornasier, Pinato e Strizzolo.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Carnesecchi, Volpe, Zaccagno

DIFENSORI: Bianchetti, Crescenzi, Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo.