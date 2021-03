Cremonese, Pecchia: "La sconfitta brucia ma non modifica il nostro percorso"

La Cremonese esce sconfitta dal Menti nonostante una buona partita, in cui ha prevalso però il maggiore cinismo sotto porta da parte degli avversari del Vicenza. Il tecnico dei grigiorossi Fabio Pecchia ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi:

"Della classifica bisogna tenere conto, ma anche un risultato positivo oggi non avrebbe cambiato molto la posizione - riporta Cuoregrigiorosso.com -. La prestazione nella prima parte mi è piaciuta a tratti, abbiamo provato a creare delle situazioni con Gaetano e anche dopo il gol. In alcuni momenti della gara l’attenzione e la rabbia giusta ci hanno punito. Nel secondo tempo la partita è finita con la bella giocata di Celar, dopo il 3-1 abbiamo creato poco. C’erano i presupposti per fargli male."

Sulla decisione di schierare Valzania esterno basso:

"È stata una mia scelta. Pinato e Gaetano? Credo che non abbiano nulla di particolarmente grave, forse una botta o un affaticamento. Volevamo recuperare dando il tutto per tutto, ma non siamo stati in grado di creare pericoli e loro si sono difesi bene. Alfonso? Bell’approccio, i gol pesano sulla squadra ma non sulla prestazione di Enrico, che è sempre rimasto in gara."

Sui cali di attenzione:

"Per vincere alcune partite non si può essere sempre belli, ci sono momenti della gara in cui serve maggiore voglia di conquistare le seconde palle. Oggi la gara è stata vinta da una squadra che nei momenti importanti è stata più pronta di noi, siamo stati puniti su diversi episodi per casualità. In alcuni momenti abbiamo creato buone trame, arrivando sul fondo. Quando si sono chiusi abbiamo perso la lucidità necessaria, il campo era bello e potevamo sfruttarlo meglio. Celar nella prima parte mi è piaciuto molto, meritava qualcosa in più come la squadra. La ripartenza poi ci ha tagliato le gambe. Quando incontri squadre così c’è il rischio di beccare qualche ripartenza e bisogna essere più lucidi."

Ora la Salernitana:

"La sconfitta brucia ma non modifica il percorso che stiamo facendo. Dobbiamo recuperare energie, in alcuni ruoli siamo ridotti al minimo. Affrontiamo una squadra totalmente diversa, concreta e che sta facendo un grande campionato".