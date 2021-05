Cremonese, Pecchia: "Meritavamo di più nel primo tempo, nel finale c'era un rigore nettissimo"

Pari casalingo per la Cremonese che viene recuperata dalla Reggina nella ripresa, come riportato da tuttoreggina questo il commento al termine del match del tecnico dei grigiorossi Fabio Pecchia. "Abbiamo giocato un buon primo tempo creando tante occasioni da gol. Meritavamo molto di più rispetto all’unica rete segnata. Brutto secondo tempo, siamo stati puniti giustamente con l’1-1 anche se meritavamo davvero molto di più. Qualcuno ha perso brillantezza e non siamo riusciti a fare bene le due fasi. Grazie a diversi errori nostri la Reggina ha preso fiducia ed è riuscita a pareggiare. Nel finale c’era un rigore nettissimo su Deli. L’arbitro non ha fischiato e la Reggina ne ha beneficiato. A fine gara ho detto all’arbitro che non mi è piaciuta la sua valutazione in quell’occasione ma anche su altre".