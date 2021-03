Cremonese, Pecchia: "Successo importante. Contento per Strizzolo e i subentrati"

Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, può ritenersi certamente soddisfatto per la vittoria netta (3-0) nello scontro salvezza con la Reggiana. Queste le sue parole al termine della gara, riprese da CuoreGrigiorosso: "E' un successo di notevole importanza. A tratti abbiamo concesso troppo ad una squadra in inferiorità numerica, nella ripresa siamo andati meglio: c'è stata troppa foga in alcune circostanze e non siamo riusciti a chiudere la contesa nel primo tempo. E' andata meglio nella seconda parte di gara, quando abbiamo creato molte occasioni per far male. Siamo andati a prenderli nella loro metà campo e lo abbiamo fatto bene, sono contento per Strizzolo ma anche per i subentrati che hanno fatto molto bene: oggi c'era la giusta voglia di portare a casa il risultato. Ora dobbiamo fare bene contro l'Entella, dobbiamo sbloccarci anche nell'infrasettimanale: quando prepariamo bene le partite in settimana, le portiamo a casa".