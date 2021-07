Crotone, Juwara: "Sono fiducioso e so cosa voglio. Gol all'Inter indimenticabile, ma è il passato"

Il neo attaccante del Crotone Musa Juwara, classe 2001, appena arrivato dal Bologna ha parlato ai canali ufficiali del club degli obiettivi per questa nuova avventura: "Mi sento molto bene, sono contento di essere arrivato in Calabria, a Crotone. Questa è una grande squadra. Sono molto fiducioso, nonostante io sia molto giovane, so quello che voglio. Non conta l’età, quello che conta è quello che si riesce a mettere in campo, in allenamento prima e in partita poi. - conclude il gambiano - Il mio primo gol in Serie A, a San Siro contro l’Inter, è qualcosa di indimenticabile. Ma quello è il passato, adesso penso al Crotone e a fare bene qui".