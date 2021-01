D'Alessandro si presenta: "Voglio tornare in A e ce la metterò tutta per farlo col Monza"

L’esterno Marco D’Alessandro è stato presentato quest’oggi dal Monza. Il calciatore ha spiegato la scelta di lasciare la SPAL, che affronterà da avversario domenica, per approdare in biancorosso e gli obiettivi per la seconda parte di stagione: “Sono emozionato e contento, non vedo l’ora di iniziare e debuttare con questa nuova maglia. Mi sono allenato coi nuovi compagni, ho trovato un gruppo forte, sano e unito, mi sembrano tutti dei bravi ragazzi e mi hanno accolto bene. La SPAL è un’ottima squadra, gioca bene ed è sempre propositiva, che gioca molto sulle corsie laterali e che specialmente in casa è una squadra difficile da battere, sarà una partita non facile, ma il gruppo e la rosa del Monza sono ampi e forti e sarà una bella sfida. Serie A? È la cosa più bella in assoluto per un giocatore, qui c’è ambizione e voglia di arrivarci ed io ho voglia di tornarci. Ce la metteremo tutta”.