Dalla Pianese...alla Pianese? No, il Pontedera si illude e basta: la vittoria manca da quattro mesi

Era il 16 novembre scorso, e un Pontedera comunque in crisi batteva la Pianese 2-0: tre punti che equivalevano a una boccata d'ossigeno per i granata, e che sembravano lasciare presagire qualcosa di minimamente positivo, ma da quel momento, invece, il caos. La storia recente parla dell'esonero di mister Leonardo Menichini - che aveva lasciato la squadra a dicembre con 12 dei 19 punti finora conquistati -, dell'arrivo di Simone Banchieri, dell'ultimo posto in classifica e dell'esonero del tecnico, e infine dell'approdo di Piero Braglia al timone dei toscani.

Cosa è cambiato in tutto ciò? Assolutamente niente. Il Pontedera è sempre ultimo in classifica, e al momento attuale senza neppure la possibilità di disputare i playout per la distanza di classifica dalla Torres, e la vittoria manca da quella fatidica gara contro le zebrette amiatine, che sono state per altro l'avversario dell'ultimo turno di campionato dei granata. Il Pontedera era persino riuscito a passare in vantaggio, nonostante il gol subito, ma l'1-2 in quel di Piancastagnaio è stata solo un'illusione, perché la Pianese ha poi trovato il pareggio, quando il cronometro segnava il 90'+4.

Dalla Pianese alla Pianese, sembrava potesse essere. E invece niente. Un intero girone senza neppure trovare la via del successo, che manca da poco più di quattro mesi. Con la situazione che si fa sempre più drammatica. La nuova proprietà? Silenzio totale.