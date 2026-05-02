Pontedera, Bargagna non chiude all'ipotesi ripescaggio: "Aspettiamo giugno"

Dopo la retrocessione in Serie D, il dirigente del Pontedera Andrea Bargagna non preclude l'ipotesi di un ripescaggio nel corso di un'intervista ai microfoni del Quotidiano Sportivo: "Aspettiamo giugno, a quel punto potremo comprendere quali club hanno difficoltà ad iscriversi. Se saremo in D, dovremo sopperire alla perdita di visibilità di Sky, cercando di intervenire dando una differente visibilità agli sponsor.

La nuova proprietà sta cercando di sviluppare al meglio il rapporto con i tifosi e di migliorare le possibilità di business degli stessi sponsor. Il momento è triste e forse non abbiamo ancora metabolizzato la retrocessione, ma ora dobbiamo stringere un nuovo patto con la città per ripartire".