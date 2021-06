Danzi e la nuova avventura al Cittadella: "Felice di raccogliere l'eredità di capitan Iori"

A tre giorni dall’ufficialità del suo passaggio a titolo definitivo dal Verona al Cittadella, Andrea Danzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino di Padova in merito alla sua nuova avventura: "Spero di giocare il più possibile e di essere d’aiuto alla squadra. Il direttore mi ha detto che cercava qualcuno che potesse rimpiazzare Iori in campo e di aver pensato a me. È una responsabilità importante, lo so bene, ma che non mi spaventa. Anzi, sono contento di prendermela. Non sarà facile, perché so che Iori ha avuto un ruolo che andava oltre le qualità tecniche, anche per i tanti anni che ha trascorso a Cittadella. Non ho ancora avuto modo di parlare con lui, ma credo che succederà a breve, perché mi pare di capire che resterà nell’organigramma della società come allenatore della Primavera".