Ds Ascoli: "Sabiri? Accelerazione dall'estero. E Dionisi tentato dal Bari a noi non risulta"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il Ds dell'Ascoli Fabio Lupo ha fatto il punto del mercato bianconero: "Ho sempre cercato di costruire squadre con forte identità tecnica e morale. Cerco elementi motivati e con senso di appartenenza, oltre che di qualità. I valori individuali in B hanno meno peso che in A o in C, conta altro, per questo parlo di valori morali. Il patron è un motivatore eccezionale e fa bene a stimolarci. D’altronde salvarsi... è il minimo sindacale! Ma la B è un torneo che va vissuto partita dopo partita, sarebbe un errore diventare schiavi di un obiettivo preciso".

Nota poi nel dettaglio del mercato: "Sabiri? In Italia si stanno interessando in tanti ma negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione di richieste dall’estero. Vedremo. Dionisi tentato dal Bari? A noi non risulta. L’anno scorso Federico è stato uno dei punti di forza per la salvezza e da lui vogliamo ripartire. Sulle entrate di certo c’è che non siamo orientati sui prestiti, piuttosto la nostra strategia tende a alla patrimonializzazione. L’Ascoli deve avere giocatori di proprietà".