Ds Ascoli sul mercato: "Da parte di Ninkovic nessuna apertura per rivedere il contratto"

Come riferisce tuttoascolicalcio.it, davanti alle telecamere di Vera TV è intervenuto il Ds dell'Ascoli Ciro Polito. Tanti i temi toccati dal dirigente bianconero: "Da quando sono arrivato, ho parlato chiaro. Io sono abituato a lavorare in autonomia sulla sfera tecnica e il patron Pulcinelli mi ha dato assolutamente carta bianca sia a livello tecnico che di budget per sistemare la rosa. Non sono un consulente di mercato, sono un ds e mi piace conoscere tanti calciatori per fare bene il mio lavoro. Sono arrivato a dicembre che la situazione era abbastanza complicata. Ho dato, insieme a mister Sottil, occasione a tutti i giocatori di poter dimostrare quello che valgono, poi siamo arrivati al momento delle scelte nel mercato di gennaio. Abbiamo lavorato per fare le cosiddette coppie, ovvero avere due giocatori per ruolo da mettere a disposizione del nostro allenatore e crediamo di esserci riusciti. Siamo stati obbligati a fare le scelte anche dure e dolorose come alcune cessioni, ma mi sono esposto in prima persona per comunicare ai giocatori delle nostre decisioni. Siamo tutti uomini, meglio una verità scomoda che girare tanto intorno al problema. Su Cavion mi sono già espresso in precedenza, il ragazzo ha sbagliato, stava cambiando anche procuratore. Ho dato priorità al gruppo, e per lui purtroppo non c'è stato più posto. Su Dionisi invece, quando l'ho chiamato all'inizio non ero molto convinto, principalmente per la posizione di classifica e perché mai avrei creduto di prenderlo specialmente per tutto il mercato che avrebbe potuto avere. Stiamo parlando di un top per la categoria e tra noi c'è una stima reciproca che va avanti dai tempi della Salernitana. Abbiamo giocato insieme e dopo varie telefonate siamo arrivati all'accordo. Per quanto riguarda Cacciatore, tra noi c'è un accordo sulla parola: ha avuto qualche problemino allenandosi da solo sotto Natale, dopo che si era in precedenza allenato con la Virtus Verona. Il ragazzo è stato molto chiaro e io anche, ci ha comunicato del suo problema e si sta allenando per recuperare. Per noi anche averlo al 70% sarebbe già un rinforzo importante, ma è chiaro che a quella percentuale di condizione deve arrivarci. Quando ci arriverà, il contratto è già pronto per essere firmato. Su Ninkovic invece, io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ho avuto solo contatti in video call e anche col suo procuratore abbiamo parlato. Ho comunicato loro che saremmo stati disposti anche ad aspettarlo affinché completasse il suo pieno recupero, ma ovviamente rivedendo alcune posizioni contrattuali. Loro non ci hanno dato apertura, non erano disposti a rivedere le loro condizioni e cosi siamo arrivati alla conclusione che tutti sapete. La sua volontà era quella comunque di non tornare e cosi è andata".