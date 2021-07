Ds Crotone: "La retrocessione non mi è andata giù. Messias? A breve novità sulla cessione"

Ospite delle colonne del Quotidiano del Sud il ds del Crotone Giuseppe Ursino ha fatto il punto in vista della prossima stagione di Serie B al via fra pochi giorni. “Una cosa è certa - ha spiegato il dirigente dei calabresi -: non ripeteremo l’errore di qualche anno fa, in particolare quello commesso nella stagione dopo la retrocessione dalla Serie A. Rimarranno a Crotone solamente i calciatori motivati e che avranno voglia di sposare il nostro progetto”.

Sulle sue motivazioni personali, poi, Ursino racconta: “La retrocessione non mi è andata giù. Mai in Serie A abbiamo avuto un bomber da 20 gol come Simy, giocatori forti come Ounas, Messias, Reca e tanti altri. Avevamo le potenzialità per poterci salvare, ne sono sicuro”.

Spazio, infine, al mercato: “La prossima settimana potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda la cessione di Messias. Lui insieme a Simy sono sul mercato, non è un mister. Anche Zanellato ha chiesto, qualora ce ne fosse la possibilità, di poter migliorare e andare in una squadra di Serie A”.