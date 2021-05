Ds Pordenone: "Rinnovo Pasa, vorremmo tenere Zammarini. Ciurria e Vogliacco? Spero restino"

Non solo il nodo allenatore. A Il Gazzettino - ed. Friuli Venezia Giulia, il Ds del Pordenone Emanuele Berrettoni ha parlato anche della rosa in ottica futura: "Rinnoveremo presto il rapporto in scadenza con Pasa e puntiamo a fidelizzare sino al 2024 i giovani Perisan, Magnino e Butic, che tanto bene hanno fatto. Poi vogliamo far rimanere Roberto Zammarini: di lui apprezziamo non solo le doti calcistiche, ma anche le qualità morali. Tremolada a Cosenza ha fatto bene, parleremo anche con lui, in sinergia con il tecnico. Ciurria e Vogliacco? Se arriveranno offerte importanti, faremo le giuste valutazioni. Speriamo restino, ma non saremo noi a negare loro un eventuale futuro in Serie A".