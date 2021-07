Ds Vicenza sul mercato: "Mancano 4-5 giocatori. Lavoriamo alle uscite di Longo e Jallow"

All'organigramma del Vicenza si è aggiunto anche il talent scout Francesco Vallone e ieri, a margine della presentazione, è intervenuto anche il Ds dei biancorossi Giuseppe Magalini. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: “Ringrazio fortemente la proprietà e i soci per aver completato questa casella. Abbiamo valutato situazioni importanti e siamo contenti dell’arrivo di Vallone, stiamo lavorando a 360 gradi sul calcio europeo, ci stiamo strutturando per svilupparci anche su questo. Gli obiettivi sono sempre quelli di crescere il più possibile, cercare di autofinanziarci e trovare giocatori da portare qui. Stiamo già lavorando da giorni, c’era già una programmazione per questo mercato ma non è detto che non ci possano essere novità grazie a Francesco, a me piace lavorare in sinergia, non sono un accentratore. Mancano ancora 4/5 giocatori, troviamo delle difficoltà dettate dal mercato, vorremmo essere un po più rapidi e veloci ma non dipende da noi e ci fa un po’ rabbia, ma cercheremo di superare gli ostacoli che ci sono stati posti e far si che i giocatori che abbiamo individuato arrivino il prima possibile. Per l’attacco stiamo lavorando alle uscite di Longo e Jallow e poi potremo pensare di aggiungere qualcuno, su Jallow abbiamo qualcosa di impiantato, Longo un po’ meno e vedremo di trovare delle soluzioni”.