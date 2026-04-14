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Elezioni FIGC, oggi l'Assemblea della Lega B: possibile spaccatura, ma Malagò in vantaggio

Elezioni FIGC, oggi l'Assemblea della Lega B: possibile spaccatura, ma Malagò in vantaggio
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:04Serie B
Tommaso Maschio

La corsa alla presidenza della FIGC fra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, ma non è da escludere l’inserimento di un terzo nome fra i due contendenti principali, sta entrando nel vivo con la Serie a schierata a favore dell’ex numero uno del CONI e la Lega Nazionale Dilettanti che appoggia il suo attuale presidente. In mezzo, fra le altre, ci sono la Lega B (che pesa per il 6%) e la Lega Pro (che invece pesa per il 12%) che devono ancora sciogliere le proprie riserve.

La prima a farlo sarà la seconda serie che oggi ha in programma un’Assemblea di Lega già convocata da tempo, in cui inevitabilmente si parlerà anche dell’elezione della nuova guida della FIGC. Il presidente della Lega B Paolo Bedin è vicino al Ministro dello Sport Andrea Abodi (ex numero uno proprio della Serie B) che notoriamente non è un sostenitore di Malagò. Come riporta La Gazzetta dello Sport all’interno della cadetteria sarebbe però in corso una vera e propria spaccatura fra i club con la maggioranza che sarebbe pronta ad appoggiare proprio Malagò. Per questo difficilmente saranno loro a proporre un terzo nome come candidato (opzione su cui starebbe spingendo Abete).

In Lega Pro invece l’Assemblea si terrà il 28 aprile e da qui a quella data ci saranno vari contatti con i due candidati forti per capire quale sia il candidato che rifletta meglio gli interessi della terza serie con sul tavolo anche una possibile riforma che prevederebbe la riduzione delle squadre professionistiche. Tema molto sensibile in Serie C.

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