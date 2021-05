Il punto sulla Serie B - Empoli, festa rimandata. Virtus Entella retrocessa

Non sono mancati colpi di scena nella 35ªgiornata di Serie BKT, primo turno dopo la sosta decisa il 18 Aprile in Assemblea di Lega per garantire la regolarità del finale di un campionato fortemente influenzato dalle tante problematiche dovute alla pandemia: la sorpresa del giorno arriva da Ascoli, dove i marchigiani battono la capolista Empoli grazie alle reti di Dionisi e Bajic. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i bianconeri, mentre i toscani devono rimandare la festa promozione. Si infiamma la lotta per il secondo posto, viste le sconfitte di Lecce (3-1 al Via del Mare contro il Cittadella) e Salernitana (3-1 in casa contro il Monza, protagonista Balotelli con una doppietta): i pugliesi restano secondi, tallonati proprio da campani e biancorossi, rispettivamente a -1 e -3 dalla squadra di Corini. Per la seconda promozione diretta in Serie A sarà bagarre a tre, o a quattro se si considera il Venezia, vittorioso 3-1 nel derby veneto contro il Chievo e distante cinque lunghezze dalla seconda piazza. Serrata anche la lotta per i play-off, con i clivensi che scivolano in ottava posizione, tallonati dal Brescia (vittorioso 3-1 in casa contro la Spal) e dalla Reggina (1-1 allo Zini contro la Cremonese).

NON MOLLA IL COSENZA, VACILLA IL PORDENONE - Il primo verdetto stagionale è la retrocessione matematica della Virtus Entella, sconfitta in casa per 2-1 dal Vicenza; veneti quasi salvi. Sempre in ottica salvezza, fondamentali le vittorie del Cosenza sul Pescara per 3-0, del Frosinone sul Pisa per 3-1 e della Reggiana sul Pordenone per 1-0. A parte il destino ormai segnato del Pescara, la zona bassa della classifica è ancora aperta ad ogni soluzione possibile anche se, allo stato attuale, non ci sarebbero play-out e sarebbero condannati, oltre agli abruzzesi, anche emiliani e calabresi.

RISULTATI 35ª GIORNATA

Ascoli-Empoli 2-0

Brescia-Spal 3-1

Cosenza-Pescara 3-0

Cremonese-Reggina 1-1

Frosinone-Pisa 3-1

Lecce-Cittadella 1-3

Reggiana-Pordenone 1-0

Salernitana-Monza 1-3

Venezia-Chievo Verona 3-1

Virtus Entella-Vicenza 1-2

CLASSIFICA

Empoli 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo Verona 49

Reggina 48

Brescia 47

Vicenza 44

Cremonese 44

Pisa 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Virtus Entella 23

PROSSIMO TURNO (Martedì 4 Maggio, ore 14)

Chievo Verona-Cremonese

Cittadella-Virtus Entella

Empoli-Cosenza

Monza-Lecce

Pescara-Reggiana

Pisa-Venezia

Pordeone-Salernitana

Reggina-Ascoli

Spal-Frosinone

Vicenza-Brescia